Armut Droht Rentnern im Landkreis Börde die Altersarmut?

Die Zahl der Rentner, die Wohngeld beziehen, steigt im Landkreis Börde rapide an. Hinzu kommt, dass der Anteil derer, die nicht mehr Arbeiten im Jahr 2030 fast so hoch sein wird wie die der Arbeitenden. Wird Altersarmut also weiter zunehmen?