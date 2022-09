Weltmeisterschaft E-Motocross-Weltmeisterin ist Mara Benecke aus Wedringen

Als andere Kinder Fahrrad fahren lernten, saß sie bereits auf ihrem ersten Motorrad. Mara Benecke aus Wedringen hat im August 2022 die Cake One Design Race-Weltmeisterschaft im Motocross in Schweden gewonnen. Dafür durfte sich die 19-Jährige in das Ehrenbuch der Stadt Haldensleben eintragen.