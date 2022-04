Gedenkkonzert Ein Nordgermersleber, der sein Leben der Musik gewidmet hat

Dem Musikwissenschaftler und Telemann-Forscher Wolf H. Hobohm ist ein Gedenkkonzert in der Erxleber Schlosskirche gewidmet. Der gebürtige Nordgermersleber starb im vergangenen Jahr in Weimar. Doch zeit seines Lebens fühlte er sich mit seiner Heimatregion verbunden und hatte maßgeblichen Anteil an der Sanierung der Herbst-Orgel in Erxleben.