Bülstringen/Haldensleben - 50 Jahre nach dem Abitur trafen sich Schüler der ehemaligen Erweiterten Oberschule (EOS) „Heinrich Heine“ aus Haldensleben zur Jubiläumsfeier anlässlich ihres Goldenen Abiturs in Bülstringen wieder.

Alle vier Klassen des Jahrgangs 1973 hatten sich fast genau auf den Tag ihres Abiballs im Landgasthof Gabriel zusammengefunden. „Groß waren die Vorfreude und Anspannungen vor diesem besonderen Tag“, berichtet Christine Schneider-Strehlau. Wer würde überhaupt kommen? Würden wir uns alle wiedererkennen? Was ist aus den Mitschülern geworden? Welche ehemaligen Lehrer sind dabei? Wer weilt leider schon nicht mehr unter uns? Fragen über Fragen stellten sich vor dem Tag des Treffens.

Doch dann war es endlich soweit. Auf dem Schulhof der ehemaligen EOS trudelte einer nach dem anderen ein. „Schließlich wollten wir unsere altehrwürdige Schule ja nochmal von innen sehen“, sagt die Jubilarin.

Schulführung läutet Ehemaligentreffen ein

Zwei Mitarbeiter der Schule inklusive Verstärkung hatten sich freundlicherweise bereit erklärt, auch an einem Sonnabend den Gästen alles zu zeigen und fanden dann auch die treffenden Worte.

Das Fazit: Es hat sich im Schulgebäude ja doch in den 50 vergangenen Jahren einiges verändert. „Es war schon ein seltsames Gefühl, nochmal an den Tischen in der Aula wie zur Prüfung zu sitzen“, blickt Christine Schneider-Strehlau zurück. Nach der sehr Schulführung ging es nach Bülstringen zu Kaffee und von den Mitschülern mitgebrachten selbst gebackenen Kuchen.

Den Höhepunkt des Nachmittages bildete die Übergabe der Urkunden anlässlich dieses doch besonderen Jubiläums. Letztendlich waren 70 ehemalige Schüler und fünf Lehrer der Einladung gefolgt.

Kontakte weiter pflegen

An diesem Nachmittag gab es natürlich auch viel zu erzählen. Alte Geschichten wurden hervorgeholt, Erinnerungen ausgetauscht, sogar „geheime Tagebücher“ wurden gelesen und es wurde natürlich sehr viel gelacht.

Das gab vielen Ehemaligen noch einmal das Gefühl, als seien sie gerade erst von der Schule abgegangen. Kein Wunder also, dass der „harte Kern der Truppe“ noch weit über das gedachte Ende der Feier zusammengesessen habe, erzählt die Absolventin, die heute in Schopsdorf bei Genthin im Jerichower Land zu Hause ist.

„Es waren sehr schöne Stunden für jeden von uns, und es besteht die einhellige Meinung, ab jetzt doch wieder mehr in Kontakt zu kommen und sich auch mal öfter zu treffen“, fasst Christine Schneider-Strehlau das Treffen zusammen.