In der Kita „Rappelkiste“ in Haldensleben wird eingebrochen. Die Einbrecher nehmen Süßigkeiten mit und durchwühlen Akten. Ansonsten fällt die Beute mager aus.

Haldensleben - Die Kita „Rappelkiste“ in Haldensleben hat am Freitagmorgen eine böse Überraschung erlebt. Einbrecher haben sich in der Nacht zutritt verschafft und unter anderem die Gruppenräume durchwühlt. Ihre Beute bei dem Raubzug: Süßigkeiten. Darüber hinaus hätten sie nicht viel mitgenommen, sagt Kitaleiterin Krimhild Grahn über den kuriosen Einbruch.