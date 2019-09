Hundisburg schöner machen und mehr Leben in den Ort bringen, das wollen die Schlossräuber. Dafür engagiert sich der Freundeskreis.

Hundisburg l Der Platz vor dem Hundisburger Jugendclub ist nicht groß und nicht rechteckig – und schon deswegen für ein Fußballspiel nur eingeschränkt geeignet. Trotzdem würden die Kids dort kicken, berichtet Rita Wojzeschinski, die Betreuerin des Jugendclubs. Und da sei die marode Pergola am Platz nicht ganz ungefährlich gewesen, sagt sie.

Nun ist die Pergola weg. Weggerissen von der Gruppe, die sich die „Schlossräuber“ nennt. Seit dem Frühjahr trifft sich die Truppe ein Mal im Monat, um an einer neuen Pergola zu arbeiten. Außerdem hat sie den Außenbereich des Jugendclubs neu bepflanzt. Die Sockel zum Montieren der Pergolapfeiler sind gesetzt, das Holz ist zugeschnitten. Am 18. Oktober wollen sie das neue Holzgestell aufbauen, dann soll alles fertig sein. Dann ist ein weiteres Schlossräuber-Projekt in Hundisburg abgeschlossen.

Seit knapp vier Jahren in Aktion

Seit knapp vier Jahren engagiert sich die Gruppe im Ort. Sie sammeln gemeinsam Müll, bauen Nistkästen für die Vögel, unterstützen die Feuerwehr. Auch beim Bau der Hundisburger Garbebrücke in der Straße „Eiche“ hat die Gruppe geholfen. „Wir wollen Sachen anzetteln und mehr Leben in den Ort bringen“, sagt CDU-Stadtrat Thomas Seelmann, der sich als Teil der Gruppe engagiert.

Bilder Thomas Seelmann bearbeitet das Holz, aus dem die Pergola gebaut werden soll. Foto: Johannes Vetter



Begonnen hat alles im Hundisburger Schlossrestaurant vor knapp vier Jahren. Damals bekam das Schlossrestaurant einen neuen Betreiber – zur Freude der Gruppe. Um ihn zu unterstützen, beschlossen sie, sich dort regelmäßig jeden Monat zu treffen. Auf den Treffen hätten sie dann diskutiert, was für den Ortsteil getan werden könne, erinnert sich Seelmann. Heute müsse die etwa 30-köpfige Gruppe nicht lange suchen, um neue Aufgaben zu finden. „Es gab viele Vorschläge, was wir tun könnten“, sagt Seelmann. Sich nun um den Jugendclub zu kümmern, war sein Vorschlag.

Seit April für den Jugendclub

„Im April 2019 haben wir angefangen am Jugendclub“, berichtet Andreas Marx. Er ist Inhaber der Tischlerei Gadau in Hundisburg. Bei ihm auf dem Tischlereigelände wird das Holz für die Pergola zugesägt. Bis zum Juli hätten sie am Jugendclub das Grünzeug weggeschnitten und zusammen mit der alten Pergola abtransportiert, erläutert Marx. Daraufhin hätten sie die neuen Blumenrabatte angelegt. Im August habe die Gruppe dann die neuen Pergolasockel gesetzt, in der vergangener Woche wurde das Holz zugeschnitten. Zum Ausklang des Arbeitseinsatzes setze die Gruppe immer gemütlich zusammen, berichtet Marx. Jeden dritten Freitag im Monat ist das so.

Bezahlt hat die Arbeitsmaterialien die Stadt. Für die Sanierung des Außengeländes des Jugendclubs seien 10 000 Euro in den Haushalt gestellt worden, berichtet Stadtsprecherin Stefanie Stirnweiss. Sie selbst engagiert sich auch bei den „Schlossräubern“.

Jugend ist immer willkommen

Der Jugendclub Hundisburg ist montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Die Kinder können dort Tischtennis, Fußball oder auf der Playstation spielen. Oder einfach „abchillen“, wie die 62-Jährige Wojzeschinski berichtet. Ihren Angaben zufolge schwankt die Zahl der täglichen Besucher zwischen drei und zehn Kinder.