Haldensleben l Bis vor das Tor auf die Bundesstraße reicht die Warteschlange am Dienstagvormittag, es sind dutzende Autos und Kleintransporter. Alle wollen Müll zur Kleinannahmestelle bringen. Und einige sind irritiert: „So lange habe ich hier noch nie gestanden“, sagt einer, der Grünschnitt wegbringen will. Er hat sogleich eine Erklärung: Wegen Corona seien die Leute mehr zu Hause, viele würden nun dort Ordnung schaffen. Allerdings sind Autoschlangen an einem Dienstag vor der Kleinannahmestelle kein neues Phänomen. Grund sind die Ruhetage davor. Montags und sonntags hat die Kleinannahmestelle geschlossen. Deswegen kommt es am Dienstagmorgen immer wieder zum Stau. Die Corona-Krise hat das Problem nun aber noch einmal verschärft. Auswirkungen von Corona „Es sind auch die Auswirkungen von Corona, das will ich nicht bestreiten“, sagt Matthias Voigt, technischer Vorstand beim Kommunalservice des Landkreises. Noch angespannter sei die Situation nach Ostern gewesen, berichtet er. Offenbar hätten viele den Lockdown genutzt, um Gärten in Ordnung zu bringen, sagt Voigt. Nun sei die Schlange am Dienstagvormittag zwar auch noch „etwas länger als sonst“. Mehr als eine halbe Stunde Wartezeit müsse man aber dennoch nicht einplanen, sagt er. Derzeit könnten wegen Corona maximal fünf Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Gelände sein. „Wenn die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden, wird es wieder zügiger gehen“, sagt Voigt. Außerdem werde geprüft, ob der Zufahrtsbereich erweitert werden könne. Das würde aber frühestens im kommenden Jahr geschehen.

