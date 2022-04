Erste Spenden für Weferlinger Weihnachtsaktion

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hat in der Region Weferlingen viele Helferinnen und Helfer.

Liebevoll gehäkelte Spieltiere wurden bereits für die Aktion ?Weihnachten im Schuhkarton? in Weferlingen im Kantorat abgegeben.

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ hat in der Region Weferlingen viele Helferinnen und Helfer. Darüber freut sich die Aktionsgruppe, die sich seit Jahren darum kümmert, dass Päckchen für hilfsbedürftige Kinder in Osteuropa auf die Reise gehen. Bis zum 12. November werden jetzt wieder Spenden im Kantorat am Kirchplatz 4 angenommen. Päckchen werden für Kinder von 2 bis zu 14 Jahren gepackt. Und reingetan werden sollten von Buntstiften, Malbuch und Schulsachen über Zahnbürste und Zahnpasta, Schokolade und andere Süßigkeiten, Kuscheltiere und anderes kleines Spielzeug bis zu Kleidung wie Mütze, Schal, Strümpfe und Pullover. Alle Sachen sollten neu sein.