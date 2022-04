Fair-Play bringt Nachwuchs beim Fußball-Camp in Velsdorf zusammen

Velsdorf - „Wir sind die Fußballprofis von morgen“, sind sich die Mädchen und Jungen beim Fußball-Camp auf dem Sportplatz in Velsdorf einig. „Das sind die jüngsten Kicker in unserer Sportgemeinschaft. Sie werden an zwei Tagen ihre Spieltechniken weiter entwickeln und dabei zusätzlich viel über einen respektvollen und gewaltfreien Umgang miteinander lernen“, erklärt Oliver Witzke, der gemeinsam mit seinen Vereinsfreunden von der Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf-Mannhausen den Nachwuchs trainiert.