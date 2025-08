Während die Haldensleber Grundschüler die letzten freien Tage der Sommerferien genießen, wird in den Grundschulen kräftig gebaut. Was alles getan wird.

Ferienzeit ist Bauzeit - Das wird an den Haldensleber Schulen in den Sommerferien gemacht

Auch an der Grundschule „Otto Boye“ wird in der Ferienzeit gebaut.

Haldensleben. - Ferienzeit ist Bauzeit an Haldenslebens Grundschulen. Während die Kinder ihre wohlverdiente Auszeit genießen, werden in Klassenräumen und Schulfluren die Hämmer geschwungen. Auf Nachfrage der Volksstimme gibt die Stadt einen Überblick über die Baumaßnahmen, die in den vergangenen Ferienwochen an den drei Haldensleber Grundschulen durchgeführt wurden.