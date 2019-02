Auf der Autobahn 2 hat am Monatagnachmittag ein Sattelzug gebrannt. Die Strecke wurde voll gesperrt. Foto: Autobahnpolizeirevier Börde

Auf der Autobahn 2 bei Bornstedt hat ein Sattelzug gebrannt. Die Strecke musste deshalb voll gesperrt werden.

Bornstedt l Ein Lastwagen hat am Montagnachmittag auf der Autobahn 2 bei Bornstedt (Landkreis Börde) gebrannt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war gegen 14.43 Uhr ein Reifen am Auflieger eines Sattelzuges geplatzt, der auf der Autobahn in Richtung Hannover unterwegs war.

Die Bereifung des Fahrzeugs fing daraufhin Feuer, welches sich schnell auf den Laderaum des russischen Lkw ausbreitete. "Der 41-jährige Fahrer reagierte sofort und stoppte sein mit mehreren Tonnen Stahlrollen beladenes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Sein Versuch, die Flammen mit dem Feuerlöscher einzudämmen, sowie die Zugmaschine von dem brennenden Auflieger abzukoppeln, misslang", teilte ein Polizeisprecher mit.

Auch den zeitnah eintreffenden Einsatzkräften der Autobahnpolizei war ein Löschen mit zwei weiteren Feuerlöschern nicht mehr möglich. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Hermsdorf, Irxleben und Niederndodeleben brannte der Sattelzug deshalb bereits in voller Ausdehnung.

Bilder Feuerwehrleute aus Irxleben, Hermsdorf und Niederndodeleben löschten den Brand eines Lkw auf der A 2. Foto: Autobahnpolizeirevier Börde



Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn 2 in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Die Sperrung bleibe laut Polizei voraussichtlich bis 17 Uhr bestehen. Dann seien die Löscharbeiten, die Bergung des Fahrzeugs und die Reinigungsarbeiten beendet. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.