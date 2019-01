Die Haldensleber Feuerwehr musste wegen eines Alarms mit einem Großaufgebot zur Sekundarschule "Marie Gerike" ausrücken.

Haldensleben l An der Haldensleber Sekundarschule "Marie Gerike" hat am Mittwoch in der Mittagspause ziemlicher Trubel geherrscht. Weil der Feueralarm ausgelöst worden war, fuhren die Kameraden der Haldensleber Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu der Einrichtung an der Gerikestraße.

Mit fünf Fahrzeugen rückte die Feuerwehr an, während die Lehrer die einzelnen Klassen evakuierten. Relativ schnell konnten Lehrkräfte und Feuerwehr jedoch feststellen, dass keine Gefahr bestand. "Es ist davon auszugehen, dass der Feueralarm mutwillig ausgelöst wurde", berichtete Haldenslebens Wehrleiter Frank Juhl, der den Einsatz leitete.

Wer den Alarm ausgelöst hat, ist bislang unklar. Wenn kein Schuldiger gefunden werde, so Frank Juhl, werde früher oder später der Schulträger die Rechnung für den Einsatz erhalten.