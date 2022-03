Ukraine-Krieg Flechtinger retten die Familie ihres ukrainischen Freundes

Was wahre Freundschaft und aufopfernde Hilfsbereitschaft bedeutet, hat Dimitriy Drahushchak erlebt. Der Ukrainer bat seine Freunde in Flechtingen um Hilfe, um seine Frau und sein Baby aus dem Kriegsgebiet zu holen. Die jungen Männer brachten nicht nur die Familie ihres Freundes in Sicherheit, sondern halfen auch noch einer jungen Ukrainerin, die vor den Bomben in Kiew geflüchtet war.