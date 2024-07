Calvörde. - Die Stuten- und Fohlenschau ist der Höhepunkt im Kalender des Pferdezuchtvereins Calvörde. Die Schau gibt einen Überblick über die Qualität der Pferde einer Region und ist deshalb ein „Muss“ für jeden Pferdeliebhaber.

Beim Schaulaufen der besten Fohlen dient das Reitstadion im Calvörder Grieps als Paradeplatz für 45 Stuten und ihre Fohlen. Die Palette reicht vom Deutschen Sportpferd über Kaltblüter und Kleinpferde bis zu Ponys.

Christine Schmittke (2.v.l.) aus Calvörde präsentiert mit Hilfe von Nicole Bösche (l.), Susanne Hötling (Mitte) und Annalena Wrubel bei der Fohlenschau in Calvörde die Kaltblut-Stute Nixe vom Ohrestrand und ihr Fohlen Hanni. Foto: Anett Roisch

„Der Grieps wurde in letzter Zeit wenig genutzt. Deshalb freuen wir uns über die vielen Teilnehmer der Veranstaltung“, sagt Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG), bedankt sich bei den Organisatoren und wünscht den Züchtern Erfolg und den Zuschauern viel Spaß.

„Wir haben heute wieder eine bunte Mischung der verschiedenen Rassen. Aber die Zahl der Züchter ist rückläufig. Die Leute wollen zwar Pferde freizeitmäßig nutzen, aber die Zucht der Deutschen Sportpferde ist hingegen nur etwas für die Spezialisten“, erklärt Hans-Joachim Pätz, Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Calvörde.

Ausgelassen tobt auch Ashok von der Damm-Mühle über den Platz. Seine Mutter heißt Bella Rose. Züchterin Bianca Preuße freut sich, denn ihr Fohlen hat den dritten Platz belegt. Foto: Anett Roisch

„Dies hängt mit den Kosten zusammen. Wer zuhause keine Möglichkeit hat, das Pferd unterzustellen, muss es in eine Pension geben und dafür bezahlen. Und auch die Tierarztkosten sind unheimlich gestiegen. Die Ausgaben für das Futter haben sich in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt“, weiß Züchter Ulrich Schütte, der in Kathendorf einen eigenen Stall hat. Bei Familie Schütte ist mit Tochter Laura-Sophie Herbst die nächste Generation der Pferdeleidenschaft gesichert. „Ich habe als Vierjährige mit dem Reiten begonnen“, erzählt die 28-Jährige, die das Stutfohlen Emelie bei der Schau vorführt. „Wir haben nur jedes zweite Jahr ein Fohlen. Die Zucht ist ein hoher Kostenfaktor“, weiß Ulrike Schütte. „Unsere Stute Lady Ann ist eine ganz liebe. Als junge Stute war sie die beste Sachsen-Anhalts und Brandenburgs“, schwärmt der Besitzer, der hofft, dass die Erfolgsgeschichte mit Fohlen Emelie fortgesetzt wird.

Pferde samt Fohlen geerbt

Christoph und Jana Sue (r.) mit den Kindern Carl (l.), Joseline (3.v.l.) und Jan Ole (vorn) versorgen die Gäste der Schau mit Produkten von ihrem Schaf- und Geflügelhof in Eickendorf. Maylin (2.v.l.) und Anika Barnieck aus Kathendorf helfen. Foto: Anett Roisch

Auch für Christine Schmittke ist die Präsentation ihres Fohlens Hanni vom Ohrestrand etwas ganz Besonderes. „Ich habe die Pferde, wie auch die Stute Nixe vom Ohrestrand und ihr Fohlen, von Hansjoachim Schumann, der im April gestorben ist, geerbt. Ich werde die Pferdezucht in seinem Sinn weiterführen“, sagt die 33-Jährige, die sich schon seit vielen Jahren um das Wohl ihres eigenen Pferdes und um Schumanns Tiere gekümmert hat. Die Geburt des Rheinisch-Deutschen-Kaltblut-Fohlens hat Schumann nicht mehr erlebt. „Achim wäre heute stolz auf Hanni gewesen. Es ist ein sehr hübsches und kinderliebes Stutfohlen“, beschreibt die Ausstellerin den Charakter des jungen Pferdes. Glückwünsche und einen Pokal für das gut gebaute Fohlen gibt es auch von den Richtern. „Wenn ich einen Käufer finde, wird Hanni verkauft. Wenn nicht, dann werde ich sie behalten“, erklärt die junge Züchterin.

Züchter Ulrich Schütte und seine Tochter Laura-Sophie zeigten den Richtern ihre Stute Lady Ann mit Fohlen Emelie. Das Stutfohlen sichert sich den dritten Platz. Dafür gibt es einen Pokal. Foto: Anett Roisch

Zum Ärger der Züchter und zur Freude des Publikums gehorchen die jungen Pferde bei der Präsentation nicht immer. So manches Fohlen tobt wild und voller Lebensfreude über den Platz. Die besten Exemplare werden zur Eliteschau in Neustadt-Dosse eingeladen. Am 20. Juli finden die Fohlenchampionate für Sportpferde und am 21. Juli für Pony- und Spezialrassen statt.