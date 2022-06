Kulturprojekt der documenta Forschungsboot „Citizenship“ legt in Calvörde an

Ein umgedrehtes Satteldach ist fast schon ein Schiff. Wenn unter dem Dach auch noch lange Jahre Kulturprojekte entwickelt wurden, sind Konstruktion und Spirit reif für die documenta in Kassel. In 60 Tagen fährt das Boot von Berlin nach Kassel. Der Calvörder Ulrich Ueckert, der sonst ein Motorboot fährt, reist ein Stück weit mit und erzählt, was in der Crew der Künstler erlebt hat.