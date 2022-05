Franziska Kersten (SPD) ist jetzt für die Börde im Bundestag

Berlin - Um 11 Uhr ist der Bundestag am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Mittendrin und nicht in der letzten Reihe: Franziska Kersten. Sie hat am 26. September das Direktmandat im Wahlkreis Börde-Jerichower Land geholt. „Es war schon aufregend, heute in den Plenarsaal zu kommen“, sagt sie beim Telefonat. Viel mehr Menschen seien dort gewesen als beim ersten Besichtigungstermin, vor allem viele bekannte Persönlichkeiten. Das sei beeindruckend und ergreifend zugleich gewesen.