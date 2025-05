Leitungen werden überprüft Gasnetz in Haldensleben: Fachfirma spürt mögliche Lecks auf

Das Gasnetz in Haldensleben wird derzeit von einer Fachfirma überprüft. Wo Löcher in der Leitung hauptsächlich auftreten und warum der Fachmann unter Umständen auch in die Vorgärten muss.