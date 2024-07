Calvörde/Haldensleben. - Es ist ein Tag, den eine heute 54-jährige Frau wohl nie wieder vergessen können wird. Zu plastisch haben sich die Erinnerungen an die Gewalttat in ihrem Gedächtnis verankert. Während die körperlichen Verletzungen längst verheilt sind, hat die Tat tiefe Spuren in ihrer Seele hinterlassen. Immerhin hat das Amtsgericht Haldensleben ihren Peiniger wegen schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung nun zur Rechenschaft gezogen.

Was war passiert: Es ist Frühling 2021. Die Calvörderin ist damals seit zehn Monaten mit einem Mann aus Erxleben liiert. Aber gut laufe die Beziehung schon länger nicht mehr, erzählt die Frau kürzlich in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Haldensleben. Es ist bereits der zweite Anlauf für einen Prozess. Ein Jahr zuvor war der erste ausgesetzt worden, um ein psychiatrisches Gutachten über den Angeklagten anfertigen zu lassen.

Freund erbost über fehlendes Geburtstagsgeschenk

Nun also ein neuer Termin. Der Beschuldigte möchte nichts zu den Vorwürfen sagen. Anders die Calvörderin, die in dem Prozess im Rahmen eines verknüpften zivilrechtlichen Verfahrens auch als Nebenklägerin auftritt. Sie berichtet, was sich damals Ende Mai 2021 zugetragen haben soll: Zwei Tage vor dem Vorfall hat der Angeklagte Geburtstag. Ein Geschenk hat die Frau für ihren Freund nicht. Sie habe ihn sowieso schon die ganze Zeit finanziell ausgehalten, sagt sie. Also pflückt sie ihm auf dem Heimweg von der Arbeit nur ein Blümchen vom Wegesrand.

Der Erxleber sei darüber erbost gewesen und habe dann „wenigstens Sex“ gewollt. „Aber mein Körper hat sich gesperrt“, erzählt die Frau vor Gericht. Sie habe sich eigentlich schon längst trennen wollen, habe Angst vor ihrem Lebensgefährten gehabt. Es gibt an diesem Tag also keinen Sex für den 52-Jährigen.

Am Tag darauf feiert der Angeklagte in der Gartensparte seiner Freundin seinen Geburtstag nach. Sie kommt nach Feierabend dazu, verlässt die Runde jedoch eher als er, um sich schlafen zu legen. In der Nacht zwischen 3 und 4 Uhr kommt der Angeklagte ihrer Aussage nach stark alkoholisiert in ihre Wohnung und vergewaltigt sie, während sie in ihrem Bett liegt.

Angeklagter muss 4.000 Euro Schmerzensgeld zahlen

Nach ein paar Minuten schafft sie es irgendwie, ihren Angreifer von sich wegzustoßen. Der ist aber noch nicht „fertig“ und darüber so in Rage, dass er seine damalige Freundin mit ihrem eigenen, doppelt gelegten Gürtel drosselt. Irgendwann verliert sie kurzzeitig das Bewusstsein. Er schlägt sie mit dem Gürtel, die Schnalle verletzt sie im Gesicht. In einem rechtsmedizinischen Gutachten sind die Verletzungen dokumentiert. Auch DNA-Spuren werden später gesichert.

Die Frau erzählt, wie es weiterging: Irgendwie schafft sie es damals, in die Küche zu flüchten. Der Täter verlässt einige Zeit später ihre Wohnung. Nach einem Gespräch mit einer Bekannten erstattet die Calvörderin am selben Tag Anzeige bei der Polizei. Diese Bekannte und mehrere Polizeibeamte werden ebenfalls als Zeugen vor Gericht gehört, zudem ein Rechtsmediziner und ein Psychologe. Der Angeklagte sei zwar zur Tatzeit stark alkoholisiert, aber trotzdem steuerungsfähig gewesen. Es gebe auch sonst keine Hinweise auf eine psychische Störung. Mit anderen Worten: Der Angeklagte sei voll schuldfähig.

Nach einer längeren Beratungspause verurteilt ihn das Schöffengericht nach zwei Verhandlungstagen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten und 4.000 Euro Schmerzensgeld. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass sich der Mann wegen schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung mit „lebensgefährdender Behandlung“ schuldig gemacht hat. Zudem trägt er die Verfahrenskosten und muss für sämtliche Spätfolgen aufkommen. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.