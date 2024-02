Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calvörde. - „Ich fahre mit dem Rad öfter mal an der Ohre entlang bis zum ,Jägersteg’. Die Brücke dort ist aber nur noch auf eigene Gefahr zu betreten“, schildert Calvördes Ortsteilbeauftragte Heidemarie Schweickert (CDU), Mitglied im Gemeinderat, bei der Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend. Das Holz der Brücke, die in der Vergangenheit von Fußgängern und Radfahrern genutzt wurde, ist verfault. Die Calvörderin weist darauf hin, dass die Kommune die Region für den Tourismus erschließen möchte. Dabei spiele der „Jägersteg“ schließlich eine große Rolle. Auch auf aktuellen Radwanderkarten ist die Brücke eingezeichnet. „Vielleicht kann man da – wie bei der Brückensanierung am Sachauer Damm bei Mannhausen – neue Bohlen drauf legen“, meint Heidemarie Schweickert und betont, dass dort unbedingt zur Gefahrenabwehr gehandelt werden muss.