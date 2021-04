Gesundheitsamt meldet 39 weitere Corona-Fälle im Landkreis Börde

Haldensleben (tj)

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Börde nimmt weiter zu. Am 14. April 2021 hat das Gesundheitsamt 39 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage Inzidenz (Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist im Landkreis Börde laut Sozialministerium auf 143,92 gestiegen. Landesweit lag der Wert bei 200,57.

Auch wenn die Testpflicht an Schulen kurzfristig ausgesetzt wurde, sind im Haldensleber Landratsamt jetzt 70.000 Schnelltests vom Land eingetroffen. Sie werden jetzt an die Schulen und Kitas im Landkreis verteilt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor. Erfahrungen, „Corona-Materialien“ weiter zu verteilen, hat der Landkreis Börde schon eine ganze Menge. Während der Pandemie mussten zum Beispiel „Medizinische-Mund-Nasen-Masken“ oder persönliche „Corona-Schutz-Ausrüstungen“ an den Mann gebracht werden.

558 Impfungen an einem Tag

Am Dienstag konnten im Landkreis weitere 558 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Damit ist die Gesamtzahl der Impfungen im Kreis auf 25.977 gestiegen, 7279 davon haben auch schon ihre Zweitimpfung gespritzt bekommen. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilt, liegt die Impfquote für ganz Sachsen-Anhalt mittlerweile bei 17,7 Prozent bei den Erstimpfungen und bei 5,4 Prozent bei den Zweitimpfungen.

Angespannt ist die Situation weiterhin in den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt. Laut Sozialministerium liegen derzeit 143 Corona-Patienten auf den Intensivstation der sachsen-anhaltischen Kliniken. 69 davon müssen künstlich beatmet werden.