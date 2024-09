Die Autobahn-Ausfahrt Marienborn wird ab Mittwochmittag für mehrere Wochen gesperrt. Welche Umleitung Autofahrer auf der A2 in Richtung Hannover nun nehmen können.

Die Ausfahrt Marienborn der Autobahn A2 wird ab 12 Uhr am Mittwoch wochenlang gesperrt.

Marienborn. - Ab Mittwochmittag, 18. September, wird auf der Autobah 2 die Anschlussstelle Marienborn gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt.

Demnach soll ab 12 Uhr bis Montag, 7. Oktober, um 10 Uhr niemand mehr nach Marienborn abbiegen können. Betroffen davon sei die Fahrbahn in Richtung Hannover, wie es heißt. Zu der Sperrung komme es im Rahmen der Verlagerung der Großbaustelle auf der Autobahn bei Alleringersleben.

Es wird empfohlen, die Bedarfsumleitung U55 bis zur Auffahrt an der Anschlussstelle Alleringersleben zu nehmen. An der Anschlussstelle bleibe die Autobahn-Ausfahrt weiterhin gesperrt, so die Autobahn GmbH weiter.