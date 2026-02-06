HEM-Tankstelle Haldensleben voller Autos Großer Andrang: Tankrechnungen werden bezahlt - doch nicht alle haben Glück
Lotterie an der Zapfsäule: Bei der Freitanken-Aktion eines Radiosenders in Haldensleben erleben Autofahrer eine Achterbahn der Gefühle.
Aktualisiert: 06.02.2026, 16:05
Haldensleben - Drei Minuten vor 14 Uhr rollen drei große Bundeswehrfahrzeuge in die HEM-Tankstelle ein. An der äußersten Zapfsäule stehen die Fahrzeuge und beginnen, ihren Tank aufzufüllen. Sie kommen gerade aus Greifswald und müssen noch weiter zum Truppenübungsplatz nach Letzlingen. Dass sie gerade zum Aktionsbeginn in die Tankstelle einfahren, ist purer Zufall.