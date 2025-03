Die Grundschule Rätzlingen bekommt endlich einen Namen. Was alles in der Regie des Fördervereins passiert. Worauf können sich die Gäste am Tag der offenen Tür freuen?

Grundschule in Rätzlingen: Hochmotivierte Eltern, Lehrer und Kinder packen mit an

Ines Maaß (v.l.) Jona, Denise Lauenroth, Elina, Sophia Ahlfeld, Alma, Hardy Albrecht, Anne Keek und Luise gehören beim Arbeitseinsatz in der Rätzlinger Grundschule zum Maler-Team. Pünktlich zum Tag der offenen Tür am 31. März soll das Schulhaus im neuen Glanz erstrahlen.

Rätzlingen. - „An die Farbtöpfe! Fertig! Los!“ heißt es in der Grundschule in Rätzlingen. Während die Flure des Schulhauses gemalert werden, bauen Männer und Kinder draußen ein hölzernes Spielgerätehaus auf.

Sina Ulbricht, Vorsitzende des Schulfördervereins, hält bei den Arbeitseinsätzen alle Fäden in den Händen und erklärt: „Heute sind über 20 Kinder, Eltern, Lehrer mit ihren Familien, ehemalige Schüler und Bewohner von Rätzlingen tatkräftig in Aktion.“ Zum Tag der offenen Tür und zur Verleihung des Namens „Lindengrundschule am Drömling“ am 31. März soll alles fertig sein.

Sina Ulbricht (v.l.), Vorsitzende des Schulfördervereins, Jacqueline Heinecke-Niebel und Melanie Hars streichen das Gestell, unter dem das grüne Klassenzimmer entstehen soll. Foto: Anett Roisch

„Die Kinder sollen in der Schule – im wahrsten Sinne – das Leben lernen können. Wir wollen gemeinsam alle Hürden meistern. Erfolg hat drei Buchstaben: T-U-N, nicht nur meckern…“, betont die Fördervereinsvorsitzende.

Fahrradständer umgestalten

Momentan besuchen rund 100 Kinder aus Rätzlingen und den benachbarten Ortschaften die Schule, die von einem Team aus fünf Lehrkräften, einer pädagogischen Fachkraft und einer Schulsozialarbeiterin betreut werden.

Zu den aktuellen Projekten zählt unter anderem die Umgestaltung des bisherigen Fahrradstandes in ein grünes Klassenzimmer als ein naturnahes Lernumfeld. „Die Organisation der Einsätze ist schwierig, denn wir können ja alle erst nach unserer Arbeit an den Nachmittagen oder am Wochenende mit anpacken. Jeder bringt sein Metier ein. Der eine stemmt Beton auf, der nächste streicht Wände und andere sind bei den Holzarbeiten“, erklärt die Vereinsvorsitzende. „Seit zwei Wochen sind wir hier ehrenamtlich in Aktion. Wir freuen uns, wenn die Schule hübsch aussieht. Und die Kinder haben mehr Freude am Lernen, wenn sie die neu gestalteten Räume betreten“, weiß Anne Keek vom Förderverein.

Gleich neben dem Spielplatz entsteht ein Holzhaus, das als Spielgeräteschuppen dienen soll. Foto: Anett Roisch

An den Wänden vom Flur in der unteren Etage „wächst“ neben jedem Klassenraum eine Linde, während an den Flurwänden in der oberen Etage die Wolken bis in den Himmel reichen. „Es sieht schon ganz toll aus. Ich bin total begeistert“, sagt Schulleiterin Petra Gericke und dankt allen fleißigen Helfern und Unterstützern.

Bauhof erledigt die Vorarbeiten

Mächtig stolz auf den Förderverein ist auch Rätzlingens Ortsbürgermeister Uwe Rothmann (UWG FFw), der beim Aufbau des Holzhauses mit anpackt.

„Die Vorarbeiten zu diesem Holzhausbau wurden über den Bauhof von der Stadt erledigt, aber ohne Förderverein und ohne die vielen freiwilligen Helfer würde das alles hier nicht funktionieren“, betont er.