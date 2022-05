Haldensleber Bahnhof: Aggressiver Mann zeigt Hitlergruß und ruft "Heil Hitler"

Zwei Männer haben am Montagabend auf dem Haldensleber Bahnhofsvorplatz für Unruhe gesorgt. Einer davon zeigte den Hitlergruß und rief "Heil Hitler".

Haldensleben (vs) - Zu einem Vorfall mit Hitlergruß ist es am Montagabend am Haldensleber Bahnhof gekommen. Dies teilte ein Sprecher des zuständigen Polizeireviers mit.

Demnach sollen zwei Männer auf dem Bahnhofsvorplatz herumgepöbelt haben. Einer der beiden verhielt sich bei der Überprüfung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sehr aggressiv und brüllte herum. Es wurde ein Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen.

Während sich beide Personen entfernten, skandierte der 32 Jahre alte Mann mehrfach „Heil Hitler“ und zeigte den Hitlergruß. Da er entgegen der Anweisung nach einigen Minuten in der Hagenpassage erschien, wurde er in Gewahrsam genommen.

Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass der Rufende psychisch erkrankt ist, weshalb ein Notarzt hinzugezogen und der Mann in eine Klinik gebracht wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen wurde eingeleitet.