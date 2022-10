Haldensleben: Bauarbeiten am Rollibad in Verzug

Die Bauarbeiten im Rollibad gehen stetig voran, wenn derzeit auch langsamer als erwartet. Dennoch lässt der Saunabereich schon gut erkennen, auf was sich die Haldensleber freuen können. Besonders auf die Kinder warten aber noch weitere Überraschungen, die schon jetzt nach Badespaß klingen.

Die Arbeiten im Rollibad in Haldensleben gehen voran. Der Projektleiter René Vieille (l.) von den Stadtwerken Haldensleben und Geschäftsführer Detlef Koch (r.) stehen hier in der Finnischen Sauna.

Haldensleben - Im Rollibad gehts heiß her – zumindest in absehbarer Zeit. Denn mit dem neuen Saunabereich wird das Schwimmbad „ein Alleinstellungsmerkmal in der ganzen Region haben“, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Detlef Koch sagt. „Und da bin ich schon stolz drauf.“