Die Sommerferien sind in vollem Gang und die Filmangebote für Kinder, Familien und junge Erwachsene sind vielfältig. Welche Veranstaltungen in Haldensleben gibt es und welche Ausflüge ins Umland lohnen sich?

Kino ist nicht nur etwas für den Winter, sondern auch für den Sommer. Gerade, wenn es auch noch Angebote im Freien gibt. Was es aktuell für Ferienangebote in und um Haldensleben gibt – insbesondere für Kinder, Jugendliche und Familien.

Haldensleben - Es ist warm, Schüler haben frei und was bietet sich da mehr an, als ein Filmtag oder -abend, am besten dort, wo es kühl ist. In und um Haldensleben gibt es zahlreiche Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien für solch ein Ferienerlebnis.

Die Kulturfabrik Haldensleben bietet ihre vierten Ferienfilmtage an. Vom 31. Juli bis zum 4. August zeigen sie pro Tag einen Kinderfilm. Am Dienstag, 1. August, also dem zweiten Tag der Ferienfilmtage, wird etwa „Der Räuber Hotzenplotz“ gezeigt. „Beginn ist immer um 10 Uhr“, sagt Jens Wolf, Mitarbeiter der Kulturfabrik. An diesem Dienstag kostet der Eintritt zwei Euro. „An den anderen Tagen ist er kostenfrei.“ Für „Der Räuber Hotzenplotz“ gibt es keine Altersbegrenzung, der Film ist für Kinder ab null Jahren empfohlen. „Für alle anderen Filme gilt FSK 6 Jahre“, sagt Wolf. Für die jeweiligen Tage gibt es Platz für 180 Kinder. „Es sind auch noch viele Plätze frei, Karten können telefonisch reserviert werden.“

Unabhängig von den Ferienfilmtagen werden in der Kultureinrichtung unter der Leitung von Janina Otto weiterhin reguläre Kinofilme gezeigt. „Etwa am 8. August der Film ,Dessau Dancers’, da geht es darum, wie der Breakdance fast sozialistisch wurde“, sagt Jens Wolf. „Eine ganz tolle Komödie.“ Ende August würde der Berlinale-Film „Das Lehrerzimmer“ gezeigt. Freilichtveranstaltungen gibt es nicht.

Haldensleben: Kulturpass für Veranstaltungen einlösen

Für die jeweiligen Veranstaltungen können alle 18-Jährigen ihren Kulturpass nutzen – über die Applikation fürs Handy können sie die Eintrittspreise für dort eingetragene Veranstaltungen von ihren 200 Euro abziehen lassen.

Das Freilichtkino, welches die Stadtwerke Haldensleben in den vergangenen Jahren ab und zu angeboten haben, findet laut der Pressesprecherin Antje Streck in diesem Jahr nicht statt.

Viele Kinoerlebnisse in Magdeburg

Wer bereit ist, einen kurzen Weg zu fahren, etwa mit dem Deutschlandticket, findet in Magdeburg weitere zahlreiche Angebote für filmbegeisterte Kinder. So zeigt der Moritzhof im Rahmen seines Kinderkinos verschiedene Filme, unter anderem „Oink“, „Lassie – ein neues Abenteuer“, „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“ und „Die kleine Hexe“. Beginn ist in der Regel zwischen 14 und 16.15 Uhr. Der Moritzhof nimmt ebenfalls am Kulturpass teil.

Für das Ende der Sommerferien gibt es im Oli Lichtspielhaus im Stadtfeld Ost am 10. August um 10 Uhr noch ein Angebot. Karten für das „Ferienkino“ können im Vorverkauf immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr erworben werden. Die Kulturinstitution beteiligt sich ebenfalls am Kulturpass der Bundesregierung.

Deutschlandticket und Kulturpass:

Das Deutschlandticket wird eigentlich in einem Abo abgeschlossen. Für ein Jahr. Deswegen kann der Eindruck entstehen, dass sich das Ticket nicht lohnt, weil man nur ausnahmsweise in den Ferien mehrere Ausflüge mit dem Nahverkehr plant. Doch das ist ein Trugschluss – denn das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Auch schon nach nur einem Monat, wenn ein Kunde das möchte.

Der Kulturpass ist eine Aktion der Bundesregierung, bei der alle 18-Jährigen automatisch 200 Euro für Kulturveranstaltungen bekommen. Das Guthaben kann über eine App eingesehen und ausgegeben werden – dafür benötigt es einzig eine Identifikation mit der Online-Funktion des Personalausweises. Anschließend können über die App Veranstaltungen, Musikinstrumente, Bücher und ähnliches erworben werden.

Freilichtkino in Wolfsburg

Etwas weiter entfernt, aber trotzdem ohne Umsteigen mit der Regionalbahn 36 erreichbar, ist Wolfsburg. Dort ist, anders als bei den bisherigen Filmangeboten, ein Freilichtkino zu finden. In der Kulturinstitution „Hallenbad“ werden nämlich aktuell nicht nur die regulären Kinofilme, sondern auch einige Filme im Freien gezeigt – etwa „Elvis“ und „The Ordinaries“. Beginn ist dort in der Regel um 20.30 Uhr. Für alle 18-Jährigen kann ein Besuch im Freilichtkino über den Kulturpass abgerechnet werden – auch diese Institution beteiligt sich an dem Bundesprojekt.

Wer in Wolfsburg explizit nach Kinderfilmen sucht, wird unter anderem im Delphin Palast fündig.

Filmklassiker im Freilichtkino in Braunschweig

Wer bereit ist, einmal mit dem öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, der kann seinen Kindern, vor allem, wenn sie schon etwas älter sind, Filmklassiker unter freiem Himmel in Braunschweig zeigen. Denn das Sommerkino dort hat sich auf Kultfilme spezialisiert. Heute Abend wird „Chungking Express“ gezeigt, am 27. Juli läuft „Little Miss Sunshine“, am 3. August „Tomboy“, und am 10. August der Film „Absolute Giganten“ mit dem Schauspieler Frank Giering, der mit nur 41 Jahren verstarb und in Magdeburg beigesetzt ist. Den Abschluss bildet ein bisher noch nicht bekanntgegebener Wunschfilm, der am 18. August vorgeführt wird. Beginn ist gegen 21.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 20 Uhr. Der Eintritt ist bei allen Vorstellungen kostenfrei.

Ebenfalls mit einmal Umsteigen gehts von Haldensleben mit den Regionalzügen nach Leipzig. Dort werden in den Passagen Kinos regelmäßig Filmpreviews für Kinder angeboten – etwa am Sonntag „Lassie – ein neues Abenteuer“ und am 6. August „Zoe und Sturm“. Beginn der Previews ist bei diesen beiden Filmen um 16 Uhr. Ferner bietet das Arthouse Kino täglich Kinderfilme im regulären Programm an.

Leipzig zeigt aktuelle Arthouse-Filme

Wer lieber draußen sein möchte, hat in Leipzig gleich mehrere Möglichkeiten. Im „Feinkost“ werden noch bis Ende des Monats Filme unter freiem Himmel gezeigt. Vor allem Kinofilme aus den Jahren 2021, 2022 und 2023 – darunter der Film „Everything Everywhere All At Once“, der insgesamt sieben Oscars gewonnen hat, „Asteroid City“, der neue Wes-Anderson-Film, und die deutsche Komödie „Der Nachname“.

Im Programm des Freilichtkinos auf der Pferderennbahnen stehen Filme wie „She Said“ über die Aufdeckung des Mee-Too-Skandals, „Roter Himmel“, der aktuelle Film von Christian Petzold und „The Banshees of Inisherin“ vom Macher von „Brügge sehen und sterben“.