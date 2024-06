Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Die Asphaltierarbeiten am Markt sind abgeschlossen. Das führt dazu, dass heute im Laufe des 24. Junis der Großteil der Absperrschranken weggeräumt werden und der Markt wieder im Bereich der Bülstringer Straße und Stendaler Straße befahrbar sein wird, wie Anja Malek, Pressesprecherin der Stadt Haldensleben, mitteilt. „In den nächsten Tagen werden noch Markierungslinien aufgebracht – zum einen für den Fußgängerüberweg am Markt und zum anderen an den Rändern der neuen Asphaltdecke, um Straße und Fußweg optisch abzugrenzen“, so Malek.