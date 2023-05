Die Special Olympics, quasi die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung, finden in diesem Jahr in Berlin statt. Als sogenannte „Host Town“ ist Haldensleben Gastgeber für eine Delegation aus Singapur.

Ein Organisationsteam hat die Planung des Sportfestes übernommen, das am 13. Juni im Waldstadion stattfindet.

Wedringen - 47 Menschen aus Singapur werden am Montag, 12. Juni, im Landkreis Börde erwartet. Die Delegation wird nicht hierher kommen, um Urlaub zu machen, sondern sie hat ein sportliches Ziel vor Augen. Sie möchte an den sogenannten „Special Olympics“ teilnehmen, die vom 17. bis 23. Juni in Berlin stattfinden, und dort auch möglichst erfolgreich sein.