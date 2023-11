Feuerwehr-Einsatz in Haldensleben: Kinder setzen Toilette des Ameos-Klinikums in Brand

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Die Haldensleber Feuerwehr musste am Dienstagabend, 21. November 2023, gegen 20.13 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. Angerufen hatten Mitarbeiter des Haldensleber Ameos-Klinikums. Auf dem Gelände des Krankenhauses brannte es in einem kleinen Toilettenraum. Weil sich in dem Kreiskrankenhaus viele Menschen auf kleinem Raum gemeinsam befinden, rückte die Feuerwehr sogleich mit 36 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen an.