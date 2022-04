Haldensleben nimmt an internationalem Projekt zum Klimaschutz teil

Haldensleben soll grüner werden – neben dem Klimaschutzkonzept soll der European Energy Award in den kommenden Jahren den Klimaschutz in der Stadt vorantreiben.

Haldensleben - Haldensleben bekommt ein Energie-Team: In der Kulturfabrik Haldensleben herrscht Einstimmigkeit – die Stadträte waren während der vergangenen Sitzung allesamt dafür, dass Haldensleben am European Energy Award (EEA) teilnimmt. Doch was ist der EEA und was bringt er der Stadt?