Am 2. Dezember öffnet der Sternenmarkt in Haldensleben dieses Jahr seine Türen. Stockbrot, Feuerschale, Streichelgehege - auf die Besucher des Weihnachtsmarktes wartet jede Menge Programm.

Zur Adventszeit duftet es in Haldensleben nicht nur nach Glühwein, sondern auch nach Stockbrot und Lagerfeuer. Am 2. Dezember 2023 startet der Sternenmarkt in Haldensleben.

Haldensleben/DUR/acs - Der Sternenmarkt in Haldensleben findet auch in diesem Jahr wieder statt. Los geht das weihnachtliche Spektakel am 2. Dezember 2023. Der Marktplatz verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit in eine leuchtende Winterlandschaft mit zahlreichen kulinarischen und kulturellen Angeboten.

Neben dem Adventskalender, dessen Türchen jeden Tag vom Weihnachtsmarkt höchstpersönlich geöffnet werden, gibt es auch wieder eine Eislaufbahn. Es gibt außerdem ein Streichelgehege, Trompetenklänge, eine Bastel- und Märchenlesezeit sowie Stockbrot an der Feuerschale.

Wann findet der Sternenmarkt in Haldensleben statt?

Eröffnung: 2. Dezember 2023 um 16 Uhr

Ende: 17. Dezember 2023

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 16 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag 15 bis 22 Uhr / Eisbahn bis 21:00 Uhr

/ Eisbahn bis Sonntag 15 bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Haldensleben statt?

Der Weihnachtsmarkt in Haldensleben findet auf dem Marktplatz statt. Dort ist auch die Eislaufbahn aufgebaut. Die Anschrift lautet: Markt, 39340 Haldensleben.

Programm und Angebote beim Haldenslebener Sternenmarkt

Neben zahlreichen Buden und Ständen mit weihnachtlichen Köstlichkeiten sowie der Eislaufbahn, gibt es auf dem Sternemarkt in Haldensleben jeden Tag ein vielfältiges Programm. Das Streichelgehege ist täglich von 16:15 - 17:15 Uhr geöffnet, die Bastelzeit für die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes findet immer von 16 bis 18 Uhr in der Wichtelwerkstatt statt.

Jeden Tag, pünktlich um 17 Uhr, kommt der Weihnachtsmann mit seiner historischen Feuerwehr und öffnet ein Adventskalenderfenster mithilfe der Feuerwehrleiter.

Um 17:15 Uhr beginnt auf dem Sternemarkt die Märchenlesezeit. Gleichzeitig finden die „Licht & Schattenspiele“ an der Rathausfassade statt. Um 17:30 Uhr gibt es täglich Trompetenklänge zur Weihnachtszeit.

Weihnachten in Haldensleben: Highlights des Sternemarktes

Am Samstag, den 2. Dezember um 16:30 Uhr, 18:30 Uhr und 19:30 Uhr sowie am Sonntag, den 10. Dezember um 15:30 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr kommen die "Engelsbäckerrinnen - Die Comedy-Stewardessen" auf den Sternenmarkt. Mit goldener Hefezopf-Frisur und warm-duftendem Gebäckgeruch bringen die Bäckersdamen die Besucher des Weihnachtsmarktes in weihnachtliche Stimmung.

Die "Engelsbäckerinnen". Foto: Stadt Haldensleben

Am Sonntag, den 3 Dezember um 15:30 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr besucht „Monsieur Chocolat“ den Sternemarkt in Haldensleben - und bietet eine süße Überraschung für Groß und Klein.

„Monsieur Chocolat“. Foto: Stadt Haldensleben

