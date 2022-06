Haldensleben will sich für Intel -Ansiedlung bereit machen

Haldensleben - „Aufgrund der geplanten Ansiedlung von Intel in der Nähe von Magdeburg ist unseres Erachtens davon auszugehen, dass im Umfeld der Investition ein erheblich erhöhter Bedarf an Gewerbeflächen entstehen wird. Das Gleiche gilt für die Bedarfe an Wohnbauflächen sowie Kindertages- und Bildungseinrichtungen. Auf diese mittelfristigen Entwicklungen ist möglichst zeitnah zu reagieren, um diese positiv für Haldensleben nutzen zu können“, erklärt die CDU-Fraktion des Haldensleber Stadtrates in einem Antrag.