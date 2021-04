Haldensleber Anwohner können ihr Auto an neuer E-Ladesäule aufladen

Haldensleben (tc). Haldensleben hat eine E-Ladesäule mehr: Die Anwohner eines Wohnquartiers der Wohnungsbaugenossenschaft zwischen der Schul- und Rottmeisterstraße können jetzt ihre Elektro-Autos an der neuen Ladestelle aufladen. Diese haben sie sich gewünscht und wandten sich mit dem Anliegen an die WBG.

Denn der Bedarf ist da und das Thema Elektromobilität wird auch in Haldensleben immer wichtiger. Laut den Stadtwerken sind in Haldensleben bereits 76 Elektrofahrzeuge gemeldet und in ihrem Fuhrpark gebe es bereits sechs Elektro-Autos. „Als kommunaler Energieversorger setzen wir seit 2012 auf Elektromobilität und bauen seitdem die Ladeinfrastruktur kontinuierlich aus“, so Stadtwerke-Geschäftsführer, Detlef Koch.

Immer mehr Elektroautos

Mittlerweile stehen in Haldensleben acht Stadtwerke-Ladestationen und eine Schnellladestation für Elektromobilisten bereit. 2020 wurden insgesamt 266 Ladevorgänge mit einem Gesamtverbrauch von 5.550 Kilowattstunden registriert.

Auch die Wohnungsbaugenossenschaft „Roland“ e. G. (WBG) hat sich die Stadtwerke als Partner für den Bau der Ladesäule ausgesucht. „Wir freuen uns, dass wir mit der Ladesäule im öffentlichen Raum unser Wohnungsangebot aufwerten können. Mit den Stadtwerken haben wir einen Partner an unserer Seite, der uns eine komfortable und schnelle Lösung aus einer Hand liefert“, so WBG-Vorstand, Wolfgang Kaiser.