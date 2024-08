Die freiwilligen Feuerwehrleute wurden am Donnerstagabend zu einem Parkplatz gerufen, auf dem ein Hund in einem aufgeheizten Auto eingesperrt war. Welchen Grund der Besitzer angab.

Ein Hund wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben aus einem Auto gerettet. Bei großer Wärme war das Tier in dem Fahrzeug eingesperrt gewesen.

Haldensleben - Die Haldensleber Feuerwehr ist am Donnerstagabend, 8. August, gegen 18.30 Uhr auf den Parkplatz gegenüber der Stadtwerke-Villa an der Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte eine Passantin einen Hund bemerkt, der in ein Auto eingeschlossen war.