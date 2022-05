Haldensleber fotografiert Königliches im ganzen Landkreis

Haldensleben - Joachim Hoeft ist ein Haldensleber, den viele Menschen kennen. Das liegt nicht nur daran, dass er bis zur Rente Dezernent in der Landkreisverwaltung der Börde war, sondern auch daran dass er Hobbyfotograf ist, der längst eine professionelle Stufe erreicht hat. Er hat bereits etliche Fotokalender über Weferlingen herausgegeben und auch einige über Haldensleben. Vor einigen Jahren dann brauchte Joachim Hoeft neue Motive, denn wie er selbst sagt waren die Fotoobjekte in der Gegend irgendwann ausgeschöpft. So entschied sich der Haldensleber, seine Augen in den gesamten Landkreis schweifen zu lassen und einen Kalender „Schlösser und Burgen zwischen Aller und Elbe“ herauszubringen. Der kam so gut an, dass es auch für das kommende Jahr wieder einen gibt.