Haldensleber „Kids & Co.“ erhält Ehrenpreis der Volkssolidarität

Haldensleben - Freitags ist „Ladys-Tag“ bei Kids & Co. In der Jugendbegegnungsstätte am Waldring ist das ein geflügeltes Wort, seitdem sich dort regelmäßig Seniorinnen treffen. „Früher hatten wir einen eigenen Raum auf dem Süplinger Berg. Aber als der wegfiel, war die Frage, wo wir hingehen“, sagt Elke Grahn, die die Treffen der Gruppe in ihrer Hand hat. Bei Kids & Co. seien die Damen, die sich immer wöchentlich zum Spielen treffen, vor über zehn Jahren sofort herzlich aufgenommen worden.