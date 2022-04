Haldensleber shoppen trotz gefallener Maskenpflicht mit Vorsicht

Haldensleben - In den Supermärkten, bei der Bank oder im Restaurant – seit Frühjahr 2020 war das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen in Deutschland Pflicht und für die meisten gehörte die Maske in der Tasche wie der Hausschlüssel oder das Handy einfach dazu. Nun ist die Maskenpflicht größtenteils gefallen. Beim Einkaufen und in den Schulen kann auf den Schutz verzichtet werden. Damit übernimmt das Land Sachsen-Anhalt die Vorgaben des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Geschäftsinhaber können aber selbst über die Maskenpflicht entscheiden und diese in ihren Läden bei den Kunden per Hausrecht durchsetzen.