Haldensleber Turmtheater sucht nach Schauspielern

Haldensleben - Das Haldensleber Turmtheater gibt es seit 2005. Das Interesse an der Stadtgeschichte hatte die Laienschauspieler ursprünglich zusammengeführt. Die ersten Mitglieder kamen vom Bülstringer Torturm und den Stadtführern. In ihren Stücken berichteten die Schauspieler beispielsweise vom Roland-Klau. Später schwenkten sie auf Märchen um, bevor die Mitglieder den Schritt ins Komödiantische wagten. Bei dieser Art Theaterstücke ist die Truppe bis heute geblieben.

Was sich allerdings stetig änderte, war die Zahl der Mitglieder. Zu Höchstzeiten standen acht Schauspieler auf der Bühne. Aktuell sind noch vier aktive übrig - drei Frauen und ein Mann. „Zwei unserer Mitglieder sind leider länger krank und setzen wenigstens ein Jahr aus“, sagt Doris Maaß, die als Souffleuse beim Turmtheater mitwirkt. Zwei Techniker gehören ebenso zu dem Ensemble.

Text zu lernen ist gutes Antidemenztraining

„Jetzt brauchen wir aber noch Verstärkung auf der Bühne“, sagt Manuela Bergmann. Denn Stücke, die das Turmtheater meistens einkauft, seien vorrangig für eine höhere Personenanzahl als vier ausgelegt.

Laienschauspieler beim Turmtheater zu sein, ist harte Arbeit. „Wir proben jeden Mittwoch, ohne Ausnahme“, sagt Manuela Bergmann. Hinzu kämen sieben Auftrittsabende an Wochenenden im Oktober. Und auch an Bühnenbild und Kostümen arbeiten die Schauspieler oft selbst. „Was wir aber bieten können ist jede Menge Spaß und soziale Kontakte. Man ist ins Stadtleben integriert, wir treten auch mal beim Gertrudium, beim Altstadtfest oder beim Kleinkunstfestival auf. Und außerdem ist das Lernen des Textes ein gutes Antidemenztraining“, sagt Doris Trautvetter und lacht.

Laienschauspieler müssen keine Erfahrung mitbringen

Das Turmtheater spielt in jedem Jahr ein neues Stück, das gemeinschaftlich ausgesucht und ausgestaltet wird. Geprobt wird das ganze Jahr über, bis im Oktober die Aufführungen stattfinden, die bisher immer ausverkauft waren. Ansässig ist das Turmtheater in der Kulturfabrik, wo geprobt und im großen Saal auch aufgetreten wird.

Wer als Laienschauspieler gern mitmachen möchte, brauche keine Erfahrung, sagen die Mitglieder des Turmtheaters. „Die hatten wir damals auch nicht“, so Doris Trautvetter. Das Theaterspielen solle aber natürlich Spaß machen. „Und man muss über sich lachen können - wenn man zum Beispiel in ein komisches Kostüm gesteckt wird darf kein Frust aufkommen“, sagt sie augenzwinkernd. Wer interessiert ist, kann sich bei Mitglied Thomas Becker per Mail an [email protected] melden.