Handwerker in ganz Deutschland sind am Freitag dazu aufgerufen, ihren Unmut über die Politik zu zeigen.

Haldensleben. - Für die Landwirte läuft nicht alles so, wie sie es sich vorstellen. Das haben die Bauernproteste in den vergangenen Tagen eindrucksvoll deutlich gemacht. Dem möchte sich nun auch das Handwerk anschließen. So rufen die Handwerkskammern ihre Mitglieder am 19. Januar bundesweit zu einem Aktionstag auf.