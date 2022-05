Herbstlicher Crosslauf am Schloss-See in Flechtingen

Flechtingen - Zum herbstlichen Crosslauf fanden sich die Flechtinger Grundschüler in diesem Jahr am Schloss-See ein. Während die Schüler der 1. und 2. Klassen um den Sieben-Insel-Teich im Schloss- und Kurpark ihre Runden drehten, starteten die Mädchen und Jungen der 3. und 4. Klassen am Radberg an der Goldenen Kuh. Für sie ging es um den Aufzuchtteich herum. Damit sich niemand verrannte, eine falsche Abzweigung nahm oder gar im Wasser landete, hatten sich die Lehrer Verstärkung aus der Elternschaft geholt. Muttis und Vatis, Omas oder Opas agierten als Streckenposten. Die schnellsten Drei aus jeder Klassenstufe, noch einmal unterteilt nach Mädchen und Jungen, wurden im Anschluss in der Schule geehrt. Allen, die zum Gelingen des sportlichen Wettstreites beitrugen, dankt die Schule.