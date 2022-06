Hermes als größter Arbeitgeber in Haldensleben ist auf 3-G-Regel vorbereitet

Haldensleben - Als einer der größten Arbeitgeber der Region, reagiert auch das Unternehmen Hermes Fulfilment in Haldensleben stetig neu auf die aktuelle Pandemielage. Unter den rund 4000 Mitarbeitern an den beiden Betriebsstandorten in Haldensleben gebe es derzeit Corona-Fälle. „Es sind aber glücklicherweise nur wenige Einzelfälle“, sagt Stefan Nießen, Betriebsleiter von Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße in Haldensleben. Soweit bekannt, sei die Ansteckung dieser Mitarbeiter im privaten Umfeld erfolgt.