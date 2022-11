Die Gemeinde Hohe Börde ist „Kommune des Jahres 2022“ in Sachsen-Anhalt. Mit dem Preis werden herausragende Projekte und Ideen für ein bürgerschaftliches Miteinander gewürdigt.

Steffi Trittel, Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde, wird während der Preisverleihung in Potsdam als „Kommune des Jahres“ in Sachsen-Anhalt von Moderatorin Kamilla Senjo befragt.

Hohe Börde - Mit dem Unternehmerpreis 2022 in der Kategorie Kommunen aus Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag die Gemeinde Hohe Börde in Potsdam ausgezeichnet worden. Der Preis wird vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) und „Superillu“ gemeinsam ausgelobt und vergeben.