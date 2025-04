80 Aussteller beteiligen sich auf der Suche nach Auszubildenden an der Ausbildungsbörse „Die Börde braucht dich“ in Haldensleben. Viele haben Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden.

Haldensleben. - In den vergangenen 20 Jahren habe sich die Zahl der Schüler an der Berufsbildenden Schule in Haldensleben mehr als halbiert. Wurden 2004 noch rund 2.400 Schüler dort unterrichtet, seien es im aktuellen Jahrgang noch um die 1.100, sagt Thomas Walter, Lehrer für Fahrzeug- sowie Metalltechnik. „Der Geburtenknick ist spürbar“, fügt er hinzu. Bundesweit zeige sich ein ähnliches Bild. Was die Berufsbildenden Schulen bei den Schülerzahlen merken, spüren die Unternehmen ebenso deutlich. Die meisten haben heutzutage Schwierigkeiten, geeignete Auszubildende zu finden.