Hundisburger und Satueller Straße in Haldensleben ab 15. November gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten werden die Hundisburger Straße und die Satueller Straße in Haldensleben teilweise ab dem 15. November gesperrt.

Haldensleben - Die Hundisburger Straße und die Satueller Straße werden ab dem kommenden Montag, 15. November 2021, teilweise gesperrt. Wie das Straßenverkehrsamt des Landkreises Börde mitteilt, werde an der Satueller Straße die alte Straßendecke abgefräst und eine neue aufgebracht. Diese Instandsetzungsarbeiten haben eine halbseitige Sperrung zur Folge, die vom 15. bis zum 21. November andauern solle, so das Amt. Der Straßenverkehr werde in dieser Zeit durch eine Ampelschaltung geregelt.