Bereits zum zehnten Mal hat der IFA Cup in der Haldensleber Ohrelandhalle stattgefunden. In der proppenvollen Ohrelandhalle wetteiferten sieben Grundschulen aus der Börde um den Wanderpokal. Angefeuert wurden die 180 Kinder von ihren Familien. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: 180 Kinder wetteifern beim IFA Cup in der Haldensleber Ohrelandhalle

Sportlicher Wettkampf für Grundschulen in der Börde

Haldensleben - Der IFA-Cup wurde ins Leben gerufen, um die Leichtathletik als Sportart in den Fokus zu rücken und dem Haldensleber Sportclub neue Mitglieder zu bescheren. Seitdem ist die Sportveranstaltung für Grundschüler äußerst beliebt. Auch 2024 nahmen daran 180 Kinder aus den Grundschulen „Erich Kästner“, „Gebrüder Alstein“ und „Otto Boye“ Haldensleben, der Wolmirstedter Gutenberg-Grundschule, der Rätzlinger Grundschule und der Grundschulen „Am Wald“ Wegenstedt sowie „Am Wildpark“ Irxleben teil. Sie wetteiferten miteinander, am Ende gewann die Alstein-Schule den Wanderpokal.

Beim IFA-Cup in Haldensleben haben Schüler von zwölf Grundschulen ihren sportlichen Kampfgeist gezeigt. (Bericht/Kamera: Julia Schneider, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Zuvor traten in der Haldensleber Ohrelandhalle die Grundschüler der Klassen 1 bis 4 gegeneinander in Leichtathletik-Disziplinen an: Sprint über 30 Meter, Standweitsprung, Medizinball Stoßen und einem 400-Meter-Lauf. Gesondert gewertet wurde die große Abschluss-Staffel - ein bunter Parcours. Den gewann die Erich-Kästner-Grundschule Haldensleben und konnte sich eine von drei Torten als Belohnung abholen, die die Bäckermeister Lippmann, Nisar und Pfeiffer zur Verfügung gestellt hatten.

Die Haldensleber Erich-Kästner-Grundschule gewann den Staffel-Parcours und damit eine Torte von einem Haldensleber Bäcker. Foto: Julia Schneider

Der Wettbewerb hat seinen Namen vom Hauptsponsor: Dem Großunternehmen IFA. Das Ur-Haldensleber Automobilzuliefererunternehmen gibt in jedem Jahr mehrere Tausend Euro für die Veranstaltung, davon werden Medaillen für jedes Kinder, Pokale für die ersten drei Mannschaften, kleine Geschenke für die Schulen und die Kinder, Wasser für die Sportler und mehr bezahlt.

Bei der großen Abschlussstaffel mussten die Mädchen und Jungen der teilnehmenden Grundschulen möglichst schnell einen vielfältigen Parcours durchlaufen. Foto: Julia Schneider

Zweiter nach den Siegern aus der Alstein-Schule wurde die Grundschule „Erich Kästner“ und Dritter die Grundschule „Am Wald“ Wegenstedt. Die Organisatoren freuen sich, dass zu dem ungewöhnlichen Termin am Ferienanfang trotzdem alle Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleiter und andere Betreuer in großer Zahl erschienen sind.

Sieger und Verlierer gab es beim bereits 10. Haldensleber IFA Cup zwar, aber eigentlich auch wieder nicht. Denn die kleinen Sportler haben sich allesamt sehr angestrengt und wurden umjubelt. Foto: Julia Schneider

Der IFA Cup lebt vor allem auch von seiner einmaligen Atmosphäre - von Gästen, die die kleinen Sportler anfeuern. Zudem haben auch in diesem Jahr wieder über 60 Helfer, vor allem vom Haldensleber Sportclub, mitgeholfen, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen.