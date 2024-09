Das Automobilzulieferunternehmen IFA wird an seinem Hauptsitz in Haldensleben Stellen abbauen. Wie viele Jobs das betrifft und in welchem Zweig diese wegfallen.

IFA wird Stellen am Hauptsitz in Haldensleben abbauen

Haldensleben. - Der Automobilzulieferer IFA hatte im April bekanntgegeben, ausgewählte Teile, die bislang am Standort Haldensleben produziert wurden, künftig bereits bearbeitet zuzukaufen. Grund sei „der seit Jahren steigende Kostendruck bei den Automobilzulieferern“, so das Unternehmen. Das hatte für Unsicherheit unter den 900 am Hauptsitz in Haldensleben beschäftigten Mitarbeitern gesorgt, die vor allem wissen wollten, was aus ihren Arbeitsplätzen wird.