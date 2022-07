Im Einklang: Ältester und jüngster Velsdorfer treffen aufeinander

Zu einem gemeinsamen Kaffeeplausch haben sich Senioren und junge Leute auf dem Hof No. 7 in Velsdorf getroffen. Dabei trafen auch der jpngste und der älteste Velsdorfer aufeinander.

Velsdorf - Der 93-jährige Willi Fehse und Louis Günther haben eines gemeinsam. Sie sind beide in Velsdorf geboren. Der betagte Herr nahm den neuen Erdenbürger ganz behutsam und glückselig vor Freude beim Kaffeetrinken in den Arm. Der Dorfälteste und der Dorfjüngste schienen sich sofort sympathisch zu sein und wortlos zu verstehen. „Es war eine wunderschöne und unkomplizierte Hausgeburt. Louis erblickte am Sonntag, 8. August, bei Neumond und zum Sonnenaufgang das Licht der Welt“, schwärmten Stefanie Günther und Michael Dörheit, die Eltern von Louis und dem vierjährigen Adam.