Die Bearbeitungszeit für das Wohngeld liegt landesweit bei etwa 36 Wochen. Wie sieht das in der Börde aus und was passiert, wenn die Miete fällig ist, die Bearbeitung aber Monate dauert?

Immer mehr Senioren in der Börde fehlt das Geld für die Miete

Immer mehr Rentner in der Börde sind auf Wohngeld angewiesen. Generell ist die Zahl der Anträge stark gestiegen.

Haldensleben. - Die Zahl derer, die auf Wohngeld angewiesen sind, ist in Sachsen-Anhalt und auch in der Börde im vergangenen Jahr erheblich gestiegen. Vor allem Senioren sind häufiger auf Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig müssen viele Antragsteller oft Monate auf die Genehmigung durch die zuständigen Behörden warten. Das geht aus einer Anfrage der Linkspartei im Landtag hervor. Was aber passiert im Landkreis , wenn die Miete nicht mehr bewältigt werden kann, die Bearbeitung aber monatelang dauert?