In der Börde können hohe Strafen bei Nichteinhaltung der 2-G-Regel fällig werden

Heike Feldmann (von links), Inhaberin des Haldensleber Textilgeschäftes „HF Fashion Style“ berät ihre Kundinnen Doreen Reinke-Müller und Anke Friedrichs. In dem Laden wird auf die Einhaltung der 2-G-Regel und des nötigen Abstands geachtet. Auch das Tragen von Masken ist Pflicht, die drei Damen haben diese nur für das Zeitungsfoto abgenommen.

Haldensleben - Einen einzigen Kunden gab es während der ganzen bisherigen 2-G-Zeit bei „SB Lüning“ in Haldensleben, der überhaupt kein Verständnis für das Agieren der Verkäuferinnen hatte. „Er ist richtig böse geworden und hat auch laut rumgeschrien“, erinnert sich Marktleiterin Sabine Schweigel. Dass die Beschäftigten des Einkaufsladens den Herren ohne Impf- oder Genesenennachweis nicht einlassen konnten, wollte dieser einfach nicht verstehen. „Als ob er von den Nachrichten in letzter Zeit überhaupt nichts mitbekommen hatte und nicht wusste, dass es die 2-G-Regel in Läden gibt“, sagt Sabine Schweigel.