In der Haldensleber St. Marien-Kirche wird für Frieden in der Ukraine gebetet

Die evangelische Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben hat begonnen, regelmäßige Friedensgebete zu veranstalten. Jeden Freitag wird nun für die Kriegsopfer aus der Ukraine gebetet.

Beim ersten Friedensgebet in der Haldensleber St. Marien-Kirche wurden Kerzen in den Altarraum gestellt, die Teilnehmer sangen und beteten gemeinsam.

Haldensleben - Der Krieg in der Ukraine entsetzt die meisten Menschen hierzulande, er verunsichert, er macht Angst. Um Solidarität mit den Opfern zu bekunden, für sie zu beten, aber auch die eigenen Gefühle in Gemeinschaft anzunehmen und auszudrücken, hat die evangelische St. Marien Gemeinde in Haldensleben eine neue Gebetsreihe ins Leben gerufen.